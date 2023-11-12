Минобороны РФ опубликовало архивные материалы об освобождении Смоленска от нацистов К 80-й годовщине освобождения Смоленска от нацистских оккупантов Минобороны РФ запустило на своём сайте мультимедийный раздел «Мы помним с Алёшей дороги Смоленщины.