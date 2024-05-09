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РФС поздравил всех с Днём Победы

РФС поздравил всех с Днём Победы

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал поздравление с Днём Победы. «Мы помним подвиги героев, скорбим по павшим в боях и желаем мирного неба над головой», — написала пресс-служба РФС в Telegram-канале.

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