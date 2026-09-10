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Медицина 2.0

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"Известия": в Россию проник устойчивый к лекарствам штамм-мутант туберкулеза

"Известия": в Россию проник устойчивый к лекарствам штамм-мутант туберкулеза

В России начал циркулировать опасный возбудитель туберкулеза. Группа ученых из Ирландии провела генетическое исследование штамма микобактерий, получившего название EurA1.

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