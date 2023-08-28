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Абель Санчес о критике Головкина в интервью: «Я говорил совсем не о том»

Бывший тренер Геннадия Головкина Абель Санчес разъяснил, что имел в виду, когда заявил, что казахстанский ветеран бокса бесславным образом покидает спорт.

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