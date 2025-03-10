Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 759 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Рожков
    Лучше догадались бы, кто на высокие должности назначает. Кто отвечает за подбор кадров. Кто их утверждает... А то, ка...Не актёры, а попр...
  • Горыныч
    Как от этих актёришек будет "хорошо" пахнуть, когда прорвёт канализацию или отключат свет, а мастеров нет, совсем нет...Не актёры, а попр...
  • Александр Рожков
    Вы неправы! Он бесподобно, талантливо играет дерьмо!Не актёры, а попр...

Почему русский не имеет права быть богатым?

Почему русский не имеет права быть богатым?

Совершенно иначе звучат некоторые лозунги, если добавить в них слово «русский». Борцы за народ, к примеру, утверждают, что они болеют душой за «русского Ваню», который беден и выпивает, но зато готов работать по 14 часов у станка или даже идти в окопы ради их великих идей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх