В Орле на ремонт и строительство дорог предусмотрено 1,6 млрд рублей

Региональное правительство внесло изменения в распределение субсидий на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в период с 2024 по 2026 год.
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