Парламентская газета

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Премьер Греции пообещал Зеленскому продолжить поддержку Украины

Премьер Греции пообещал Зеленскому продолжить поддержку Украины

Греция продолжит поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». Об этом заявил премьер-министр республики Кириакос Мицотакис в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским, сообщает пресс-служба главы греческого правительства.

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