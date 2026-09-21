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Daily Storm

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ЕР на распутье: либо трансформация, либо судьба КПСС

ЕР на распутье: либо трансформация, либо судьба КПСС

На выборах-2026 партия власти набирает 57,83% голосов, и укрепляет свое положение в ГосдумеНа прошедших выборах в Госдуму политтехнологов Кремля, судя по направленности агитации, больше всего волновала явка.

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Профиль пользователя Дмитрий Варфоломеев
Дмитрий Варфоломеев

волновались при подсчете, но все-же смогли посчитать) это уже повторение кпсс на закате. Когда она стала не народной, а отвечала только алигархическим кланам (в ссср тоже самое - властные группировки). А властные группировки могут просто выкинуть такую партию и создать новую, кстати может это уже Новые люди) которые тоже скорее всего принадлежат какому нибудь клану, но пока чистые. Вообщем: семибоярщина, ждем....