Пять секретов хорошего пищеварения в праздничный период

Вы не в силах устоять перед угощениями и застольями, вы объедаетесь, и потом желудок бунтует? Праздничное меню может нарушить работу пищеварительной системы, привести к вздутию живота, дискомфорту и даже долгосрочным последствиям для здоровья кишечника.
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