Из Курской области на экспорт отправили 27 тонн конопли технической

С начала текущего года в Курской области проверили на соответствие требованиям 27 тонн технической конопли, которую впоследствии отправили в другие страныС начала текущего года в Курской области проверили на соответствие требованиям 27 тонн технической конопли, которую впоследствии отправили в другие страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)