Из Курской области на экспорт отправили 27 тонн конопли технической

С начала текущего года в Курской области проверили на соответствие требованиям 27 тонн технической конопли, которую впоследствии отправили в другие страныС начала текущего года в Курской области проверили на соответствие требованиям 27 тонн технической конопли, которую впоследствии отправили в другие страны.