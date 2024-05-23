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Курские новости

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Из Курской области на экспорт отправили 27 тонн конопли технической

Из Курской области на экспорт отправили 27 тонн конопли технической

С начала текущего года в Курской области проверили на соответствие требованиям 27 тонн технической конопли, которую впоследствии отправили в другие страныС начала текущего года в Курской области проверили на соответствие требованиям 27 тонн технической конопли, которую впоследствии отправили в другие страны.

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