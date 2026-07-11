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Мика Хаккинен чуть не завершил карьеру в 1996 году: «После схода на «Сильверстоуне» сказал менеджеру, что с меня хватит»

Двукратный чемпион «Формулы-1» Мика Хаккинен рассказал о том, что мог завершить карьеру в 1996 году – за год того, как выиграл свой первый титул.

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