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  • alexej Fritz
    Зачем о этом вообще говорить и писать ?«Это переносимо»,...
  • Сергей
    мало кого интересует этот косорылый ушлепан - тут то был неинтересен, а там и подавно«Это переносимо»,...
  • Света Заходская
    Кому интересно читать про этого козла????«Это переносимо»,...

Не общается даже после комы: знаменитый хоккеист Павел Буре невзлюбил отца, когда узнал о его внебрачной дочери

Не общается даже после комы: знаменитый хоккеист Павел Буре невзлюбил отца, когда узнал о его внебрачной дочери

Владимир Буре, отец двух прославленных сыновей, в молодости добился блестящих успехов в плавании. Он неоднократно становился призером на советских чемпионатах, трижды получал серебро и 1 раз золото на Олимпийских играх.

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