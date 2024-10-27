Омск оказался в хвосте рейтинга миллионников с долей новых домов. Доля жилья, построенного за последние пять лет, достигла лишь 1,5%.
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Омск оказался в хвосте рейтинга миллионников с долей новых домов. Доля жилья, построенного за последние пять лет, достигла лишь 1,5%.