11 друзей террористов: Список заступников за детоубийц

У нас разные Христы Когда после убийства Царя Освободителя Александра II шестеро террористов-народовольцев были приговорены к повешению, Лев Толстой написал сыну убитого монарха – взошедшему на трон Александру III письмо с призывом помиловать убийц.
У нас разные Христы Когда после убийства Царя Освободителя Александра II шестеро террористов-народовольцев были приговорены к повешению, Лев Толстой написал сыну убитого монарха – взошедшему на трон Александру III письмо с призывом помиловать убийц.
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