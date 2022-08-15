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11 друзей террористов: Список заступников за детоубийц

11 друзей террористов: Список заступников за детоубийц

У нас разные Христы Когда после убийства Царя Освободителя Александра II шестеро террористов-народовольцев были приговорены к повешению, Лев Толстой написал сыну убитого монарха – взошедшему на трон Александру III письмо с призывом помиловать убийц.

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