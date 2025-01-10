В Воронежской области сбили несколько дронов, в Анапе работают силы ПВО

Губернатор Воронежской области рассказал о сбитых украинских БПЛА и последствиях атаки.Над Воронежем и Воронежской областью средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы уничтожили несколько беспилотников Об этом сообщил глава региона.