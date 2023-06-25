Алена Косторная: «Хочется сделать в программах параллельный тройной аксель. Не знаю, насколько это возможно, но, думаю, когда-нибудь получится»

В январе фигуристка объявила о переходе в парное катание, ее партнером стал Георгий Куница. – Алена, какой элемент вы хотели бы выучить в парном катании? Косторная: Хочется сделать в программах параллельный тройной аксель.
Популярные статьи
- Олимпийская чемпионка Назаренко, переехавшая в США: «Некоторое русскоязычное население ведет себя не nice с другими людьми, а потом жалуются на судьбу»
- Циципас и Бадоса потренировались на «Уимблдоне»
- «Мы призываем всех сплотиться вокруг Президента РФ». Федерация бокса России выступила с официальным заявлением
Свежие комментарии