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Алена Косторная: «Хочется сделать в программах параллельный тройной аксель. Не знаю, насколько это возможно, но, думаю, когда-нибудь получится»

В январе фигуристка объявила о переходе в парное катание, ее партнером стал Георгий Куница. – Алена, какой элемент вы хотели бы выучить в парном катании? Косторная: Хочется сделать в программах параллельный тройной аксель.

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