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Аргументы и Факты

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Шадаев: на «Госуслугах» появится возможность назначать доверенное лицо

Шадаев: на «Госуслугах» появится возможность назначать доверенное лицо

Министр цифрового развития Максут Шадаев сообщил журналистам о скором введении на портале «Госуслуги» функционала, позволяющего пользователям назначать доверенных лиц для усиления безопасности аккаунта и предотвращения мошеннических действий при смене пароля.

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