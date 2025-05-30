Шадаев: на «Госуслугах» появится возможность назначать доверенное лицо

Министр цифрового развития Максут Шадаев сообщил журналистам о скором введении на портале «Госуслуги» функционала, позволяющего пользователям назначать доверенных лиц для усиления безопасности аккаунта и предотвращения мошеннических действий при смене пароля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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