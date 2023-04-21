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Власти Брянской области сообщили о падении беспилотника у жилого дома в Клинцах

Власти Брянской области сообщили о падении беспилотника у жилого дома в Клинцах

Беспилотный летательный аппарат упал вблизи жилого дома в городе Клинцы Брянской области. Об этом утром 21 апреля в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

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