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«Я делал это много лет»: Трамп признался, что Путин использует его успешную тактику

«Я делал это много лет»: Трамп признался, что Путин использует его успешную тактику

Президент-бизнесмен Дональд Трамп во вторник признал, что лидер России Владимир Путин, возможно, пытается отсрочить полное перемирие с Украиной, но затем добавил, что по-прежнему считает, что Москва в конечном итоге хочет положить конец бушующему конфликту.

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