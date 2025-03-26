«Я делал это много лет»: Трамп признался, что Путин использует его успешную тактику

Президент-бизнесмен Дональд Трамп во вторник признал, что лидер России Владимир Путин, возможно, пытается отсрочить полное перемирие с Украиной, но затем добавил, что по-прежнему считает, что Москва в конечном итоге хочет положить конец бушующему конфликту.