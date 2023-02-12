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НХЛ. «Вашингтон» примет «Сан-Хосе», «Эдмонтон» в гостях у «Монреаля», «Вегас» против «Анахайма»

«Вашингтон» примет «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Эдмонтон» сыграет с «Монреалем» на выезде, «Филадельфия» будет противостоять «Сиэтлу», «Вегас» встретится с «Анахаймом».

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