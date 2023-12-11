FT: Западные лидеры звонили в Киев из-за интервью Залужного

Заявления главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного относительно тупиковой ситуации на фронте поразили некоторых лидеров западных стран, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного чиновника.
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