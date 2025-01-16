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Макрон обсудил с Зеленским ввод "миротворцев" на Украину. Но есть одна проблема. И дело не только в Трампе

Макрон обсудил с Зеленским ввод "миротворцев" на Украину. Но есть одна проблема. И дело не только в Трампе

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с Зеленским и рядом европейских коллег идею ввода "миротворческих сил" на Украину.

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