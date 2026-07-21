Мировая война уже идет и находится в теплой фазе

Большая война совсем не обязательно будет вначале европейской, как хотели бы те западные элиты, которые мечтают вести с Россией прокси-войну на истощение до морковкина заговенья, и те добрые русские люди, которые мечтают ударить «ядеркой по Лондону».
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