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Рязанские новости

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Рязанцы будут получать уведомления о кредитах через «Госуслуги»

Рязанцы будут получать уведомления о кредитах через «Госуслуги»

С 2027 года заемщики смогут оперативно получать уведомления о новых кредитах и займах в личном кабинете на портале «Госуслуги», включая возможность отказа от кредита стоимостью свыше 50 тысяч рублей в период охлаждения.

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