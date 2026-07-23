Два этапа чемпионата России по ралли-кроссу пройдут на «Игора Драйв»

Чемпионат, Кубок и Первенство России по ралли-кроссу входят в свою решающую стадию. В конце июля — начале августа на автодроме «Игора Драйв» пройдут сразу два этапа, которые определят фаворитов сезона перед финалом сезона в Рязани.