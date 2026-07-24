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Газета.ру

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В МВД рассказали о задержании рассыльщика Android-вирусов из Новосибирска

В МВД рассказали о задержании рассыльщика Android-вирусов из Новосибирска

В Новосибирской области полицейские задержали группу подозреваемых, которые, по версии следствия, распространяли вредоносное программное обеспечение для Android-устройств, получали доступ к аккаунтам пользователей и оформляли на их имя кредиты.

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