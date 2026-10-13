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Где похоронили психотерапевта Анатолия Кашпировского

Где похоронили психотерапевта Анатолия Кашпировского

Гроб с телом известного в 90-e годы психотерапевта Анатолия Кашпировского предали земле на Украине. Место захоронения телевизионного целителя находится на кладбище в Виннице рядом с его родителями и дочерью.

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