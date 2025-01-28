Бойцы СВО на видео поблагодарили росгвардейцев из Татарстана за охотничьи ружья и патроны

Военнослужащие танковой дивизии из зоны СВО поблагодарили сотрудников отдела по контролю за оборотом оружия Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Татарстан за охотничьи ружья и патроны.
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