Аргументы недели

98 164 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • bmp5555
    Они уже выделяют энное кол-во бумажек на защиту от гиперзвука РФ именно с помощью надувных устройств легче воздуха.Рогозин заявил, ч...
  • Дмитрий Самойленко
    а второй то справа ка тужится...Патрушев: Украина...
  • Александр Рязанский
    Все равно вся Украина будет наша!Киев арестовал ак...

Кабмин РФ одобрил проект соглашения о взаимном признании образования, квалификации и ученых степеней между Россией и ЛНР

Кабмин РФ одобрил проект соглашения о взаимном признании образования, квалификации и ученых степеней между Россией и ЛНР

Кабинет министров Российской Федерации одобрил проект соглашения о взаимном признании образования, квалификации и ученых степеней между Россией и Луганской Народной Республикой.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх