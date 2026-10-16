Укрывная защитная плёнка — незаменимый материал при ремонте и покраске, который помогает защитить мебель, полы, стены и другие поверхности от пыли, краски, строительных смесей и загрязнений.
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