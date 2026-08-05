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«Они живут на мои средства»: почему Анастасия Волочкова годами спорит с бывшим избранником и его новой семьей

«Они живут на мои средства»: почему Анастасия Волочкова годами спорит с бывшим избранником и его новой семьей

Многолетние обиды в шоу-бизнесе часто становятся публичным достоянием, особенно когда дело касается крупных финансовых споров и семейных разногласий.

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