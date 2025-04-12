Влахович набрал 8 очков с «Лечче». Нападающий «Ювентуса» сделал 2 ассиста

В 1-м тайме туринцы забили оба гола с передач Душана Влаховича. Всего за матч у нападающего «Ювентуса» 8 очков в фэнтези-турнире Серии А на Спортсе (+2 за игру, +6 за ассисты), его выбрали 18,41% игроков.