Косачев призвал уточнить понятие «геноцид» в международном праве

Необходимо уточнить понятие «геноцид» в международном праве, которое было предложено еще в 1940-е годы применительно к преступлениям нацистской Германии против евреев — сегодня многие страны совершают деяния, балансирующие между расовой дискриминацией, этноцидом и собственно геноцидом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии