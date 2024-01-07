Косачев призвал уточнить понятие «геноцид» в международном праве

Необходимо уточнить понятие «геноцид» в международном праве, которое было предложено еще в 1940-е годы применительно к преступлениям нацистской Германии против евреев — сегодня многие страны совершают деяния, балансирующие между расовой дискриминацией, этноцидом и собственно геноцидом.