💡Завтра Бахчисарайский район останется без света 23 октября света не будет из-за проведения ремонтных работ — ориентировочно с 8:00 до 12:00, сообщили в «Крымэнерго».
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