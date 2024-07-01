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Парижский пресс-секретарь Социалистической партии считает результаты первого тура парламентских выборов тяжелым поражением президента Макрона

Парижский пресс-секретарь Социалистической партии считает результаты первого тура парламентских выборов тяжелым поражением президента Макрона

Во Франции состоялся первый тур досрочных парламентских выборов, результатами которых стало тяжелое поражение президента Эммануэля Макрона, заявил пресс-секретарь Французской социалистической партии Пьер Жуве.

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