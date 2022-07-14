Трюдо оправдался перед Украиной за передачу Германии турбины для «Северного потока»

Global Look Press/Paul Chiasson/Keystone Press Agency Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прокомментировал достижение договоренности с Германией о возврате отремонтированной турбины, необходимой для полноценной работы газопровода «Северный поток».
Global Look Press/Paul Chiasson/Keystone Press Agency Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прокомментировал достижение договоренности с Германией о возврате отремонтированной турбины, необходимой для полноценной работы газопровода «Северный поток».
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