Политический вестник

4 097 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда
    Приходько-это злобное, глупое и хамовитое существо, что стало понятно еще во времена ее пребывания на реалити-шоу, ко...Украинская певица...
  • Алексей Сафронов
    Виктор Орбан, в отличии от макаронника-берлускони, который демонстрировал якобы искреннюю дружбу с ВВП, настоящий муж...Вена и Будапешт н...
  • Astra
    Очень сложная ситуация, я вам очень сочувствуюУкраинская певица...

Трюдо оправдался перед Украиной за передачу Германии турбины для «Северного потока»

Трюдо оправдался перед Украиной за передачу Германии турбины для «Северного потока»

Global Look Press/Paul Chiasson/Keystone Press Agency Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прокомментировал достижение договоренности с Германией о возврате отремонтированной турбины, необходимой для полноценной работы газопровода «Северный поток».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх