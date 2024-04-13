В центральной библиотеке состоялся час здоровья “В гармонии с Возрастом”.

Разговор шёл о здоровье пожилых людей, а именно о том, что для сохранения и укрепления здоровья необходимы сбалансированное питание, достаточная двигательная и умственная активность, отсутствие вредных привычек, а также позитивное отношение к жизни.
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