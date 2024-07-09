Слушание дела по обвинению военных в убийстве девушки в ЛНР начнут в Ростове

Уголовное дело в отношении двух российских военнослужащих, которых обвинили в похищении и убийстве девушки на территории ЛНР, начнут рассматривать в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону во вторник.
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