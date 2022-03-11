Полицейские в Югре приходят на помощь водителям округа в холодную погоду

В Югре на протяжении нескольких дней установились низкие температуры воздуха и, как правило, это является одной из причин неполадок автомобилей.
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