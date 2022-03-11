Происшествия

9 подписчиков

Полицейские в Югре приходят на помощь водителям округа в холодную погоду

В Югре на протяжении нескольких дней установились низкие температуры воздуха и, как правило, это является одной из причин неполадок автомобилей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх