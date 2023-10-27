На Ямале прокуратура требует сделать молодежный центр доступным для инвалидов

В Пуровском районе молодежный центр «Север» оказался недоступным для маломобильных граждан. Бюджетное учреждение находится в селе Самбург и не оборудовано для беспрепятственного доступа этой категории населения.
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