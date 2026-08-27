Судьба памятника Пушкину в центре Москвы решится 28 августа 2026 года

28 августа 2026 года в Москве пройдёт тестирование системы электронного голосования. Жители столицы смогут решить, вернуть ли памятник Пушкину на Тверской бульвар, и проверить цифровые сервисы, которые будут использоваться на выборах в Госдуму.
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