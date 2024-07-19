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Цены на мясные продукты продолжаю расти в Забайкальском крае

Цены на мясные продукты продолжаю расти в Забайкальском крае

В реготделении Банка России объяснили, почему подскочили в цене все виды мясной продукции.В забайкальском отделении Банка России поделились информацией об инфляции за первый месяц лета и результатами анализа динамики цен на продукты.

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