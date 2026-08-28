Результаты: Вуэльта Испании-2026. Результаты 7 этапа

Валь-д’Альба — Арамон Вальделинарес, 148,8 км 1 Andreas Leknessund (Nor) Uno-X Mobility 03:49:47 2 Tobias Johannessen (Nor) Uno-X Mobility 0:00:34 3 Wout van Aert (Bel) Visma — Lease a Bike 0:00:47 4 Jakob Omrzel (Slo) Bahrain Victorious 0:00:58 5 Juan Rodriguez (Col) EF Education-EasyPost 0:01:13 6 Ivan Sosa (Col) Equipo Kern Pharma 0:01:16 7 Alexey.
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