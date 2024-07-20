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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Мы обосрались в прямом смысле этого слова». Капитан «Факела» Квеквескири об 1:3 с «Динамо»

«Мы обосрались в прямом смысле этого слова». Капитан «Факела» Квеквескири об 1:3 с «Динамо»

В 1-м туре Мир РПЛ воронежский клуб в гостях уступил бело-голубым (1:3), играя в большинстве с 39-й минуты.

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