Покупку алкоголя без беседы с наркологом предложили запретить

Зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов предложил ввести запрет на продажу алкоголя совершеннолетним гражданам, у которых нет подтвержденной записи на «Госуслугах» о прохождении профилактической беседы с врачом-наркологом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии