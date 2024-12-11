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Парламентская газета

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Покупку алкоголя без беседы с наркологом предложили запретить

Зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов предложил ввести запрет на продажу алкоголя совершеннолетним гражданам, у которых нет подтвержденной записи на «Госуслугах» о прохождении профилактической беседы с врачом-наркологом.

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