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Иран: Должностные лица Управления морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO)...

Иран: Должностные лица Управления морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) объявили, что нефтяной танкер был сбит неизвестным снарядом во время транзита через Ормузский пролив примерно в 12 морских милях (22,2 км) к северу от Хасаба, провинция Мусандам в Омане, в ночь с 29 на 30 августа.

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