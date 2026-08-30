Иран: Должностные лица Управления морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) объявили, что нефтяной танкер был сбит неизвестным снарядом во время транзита через Ормузский пролив примерно в 12 морских милях (22,2 км) к северу от Хасаба, провинция Мусандам в Омане, в ночь с 29 на 30 августа.
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