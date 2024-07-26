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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Продажи атрибутики женской НБА выросли на 500%. У Кларк и Риз самые продаваемые майки

Как сообщает Sports Business Journal, рост по сравнению с прошлым сезоном составил 500%. Самые продаваемые майки – у новичков WNBA Кейтлин Кларк и Энджел Риз.

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