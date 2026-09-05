Угадайте любимые советские мультфильмы с бородой: только для взрослых, которые росли в СССР!

Бес свербит под ребрами, проседь в бороде… Детство босоногое, где ж ты, где ты, где?! Проверьте, как хорошо не помните вы советские мультфильмы, которые обожали в пеленках! фото: YouTubeТест свежайший и новейший, а вовсе не бородатый.