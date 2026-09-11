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Чаплин напомнил, как получить перерасчёт за коммунальные услуги

Чаплин напомнил, как получить перерасчёт за коммунальные услуги

Член Комитета ГД по бюджету и налогам Никита Чаплин («Единая Россия») напомнил, как получить перерасчет за коммунальные услуги.

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