Практикуют доносы: сотни детей отобрали у украинских беженцев в Европе из-за соседей Евгения КомароваКак сообщает пресса Украины, ссылаясь на статистику Национальной социальной сервисной службы, лица, покинувшие страну и находящиеся в Евросоюзе в статусе беженцев, отмечают рост случаев изъятия детей.