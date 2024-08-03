Практикуют доносы: сотни детей отобрали у украинских беженцев в Европе из-за соседей Евгения КомароваКак сообщает пресса Украины, ссылаясь на статистику Национальной социальной сервисной службы, лица, покинувшие страну и находящиеся в Евросоюзе в статусе беженцев, отмечают рост случаев изъятия детей.
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